Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher im Anschluss an eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Warschau. Zuvor hatte es in Polen zwei Explosionen an der Grenze zur Ukraine gegeben. Der polnischen Regierung zufolge wurden dabei zwei Menschen getötet. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Explosionen durch einen russischen Raketenbeschuss ausgelöst worden sein. Polens Regierung will nun prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden müsse. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte eine Aufklärung an. Es sei wichtig, dass alle Fakten festgestellt würden. Russland wies jede Verantwortung zurück und nannte die Meldungen gezielte Provokationen. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, dass Deutschland die Situation genau beobachte und in Kontakt mit Polen stehe. EU-Ratspräsident Michel berief für heute beim G20-Gipfel auf Bali eine Sitzung der anwesenden Staats- und Regierungschefs aus Europa ein.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.