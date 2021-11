Polen verstärkt seine Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zu Belarus weiter.

Die Präsenz von Einsatzkräften - wie Polizei und Militär - sei erhöht worden, teilte eine Sprecherin der zuständigen Behörde mit. Auf online kursierenden Videos sei zu sehen, wie sich viele Migranten einem Grenzübergang im Nordosten des Landes näherten.



Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für europäische Sanktionen Menschen aus Krisengebieten regelrecht in die Staatengemeinschft einzuschleusen. Neben Polen verstärken auch Lettland und

Litauen derzeit ihre Vorkehrungen. So beorderte etwa die Regierung in Vilnius Soldaten an die Grenze zu Belarus.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.