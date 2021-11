EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, neue Sanktionen gegen belarussische Behörden zu beschließen.

Die Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke durch Belarus sei inakzeptabel, sagte von der Leyen. Zudem werde die EU prüfen, ob und wie Fluggesellschaften aus Drittstaaten sanktioniert werden können, die die Menschen nach Belarus bringen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für europäische Sanktionen Menschen aus Krisengebieten in die Staatengemeinschaft einzuschleusen. Neben Polen verstärken auch die Nachbarländer Lettland und Litauen ihre Vorkehrungen.



Polen kündigte an, wegen der angespannten Situation an der Grenze zu Belarus einen Grenzübergang zu schließen. Ab morgen um 7 Uhr werde der Verkehr für Waren und Personen am Übergang Kuznica eingestellt, teilte der Grenzschutz mit. Reisende wurden gebeten, auf andere Übergänge auszuweichen.

