Reporter ohne Grenzen wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender TVP in Polen Regierungspropaganda vor.

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl Ende des Monats heißt es, es gebe eine Hetzkampagne gegen den Oppositionskandidaten Trzaskowski. Der polnische Journalistenverband erklärte, TVP habe alle journalistischen Standards fallen lassen und verbreite reine Propaganda. Bei der Wahl am 28. Juni gilt Trzaskowski als aussichtsreichster Herausforderer von Amtsinhaber Duda.



Grund der Kritik ist ein Beitrag, in dem TVP den Warschauer Bürgermeister Trzaskowski unter anderem als Steigbügelhalter einer mächtigen ausländischen Lobby darstellte, dem nichts an den Interessen der Polen läge.



TVP finanziert sich aus Steuermitteln und ist zur Unparteilichkeit verpflichtet.