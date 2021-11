Eine größere Gruppe von Flüchtlingen hat offenbar versucht, die Grenze von Belarus nach Polen zu durchbrechen.

Nach Angaben polnischer Einsatzkräfte wollten am Nachmittag etwa 2.000 Menschen illegal in die Europäische Union gelangen. Dabei seien Migranten daran gehindert worden, den Stacheldrahtzaun umzureißen. Die Einsatzkräfte verstärkten mittlerweile ihre Präsenz an der Grenze.



Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für europäische Sanktionen Menschen aus Krisengebieten regelrecht in die Staatengemeinschaft einzuschleusen. Neben Polen verstärken derzeit auch Lettland und Litauen ihre Vorkehrungen. So beorderte die Regierung in Vilnius Soldaten an die Grenze.



Die Nato warnte Belarus vor einer weiteren Instrumentalisierung von Flüchtlingen.

Man sehe die jüngste Eskalation an den Grenzen mit Sorge, erklärte ein Vertreter der Allianz in Brüssel. Die Nato stehe bereit, ihre Verbündeten zu unterstützen und für Sicherheit zu sorgen.

