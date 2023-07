Sicherheit

Der russische Präsident Putin droht Polen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gavriil Grigorov)

Der Kreml-Chef wiederhole schon wieder "Lügen über Polen", teilte der Kanzleichef von Ministerpräsident Morawiecki, Zaryn, in Warschau mit. Putin hatte erklärt, Polen lege es darauf an, vor dem Zweiten Weltkrieg noch zu dessen Territorium gehörende Gebiete in Belarus und der Ukraine zurückzuerlangen. Zudem bezeichnete Putin die westlichen Gebiete Polens, die früher zu Deutschland gehörten, als "Geschenk der Sowjetunion" und warnte vor einer Aggression gegen Belarus, die zugleich eine Aggression gegen die Russische Föderation wäre.

Zuvor hatte die Regierung in Warschau eine Verlegung von mehr Truppen nach Osten angekündigt und dies mit der Präsenz russischer Wagner-Söldner in Belarus nahe der Grenze begründet.

Derwei versicherte Bundesverteidigungsminister Pistorius Polen die Bereitschaft Deutschlands und der NATO zur Verteidigung seiner Ostgrenze.

