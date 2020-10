In Polen halten die Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts an.

In Warschau blockierten tausende Demonstrierende - darunter viele junge Frauen - mehrere Kreuzungen im Stadtzentrum. Auch in anderen Städten gab es Aktionen.



Das Oberste Gericht Polens hatte ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, das Schwangerschaftsabbrüche im Falle einer schwerwiegenden Fehlbildung des Fötus erlaubt. Damit sind Abtreibungen in Polen nur noch legal, wenn das Leben der Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist.



Die national-konservative Regierungspartei PIS hatte sich bereits seit Jahren für eine Verschärfung des Abtreibungsrechts eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.