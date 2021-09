An der Grenze zwischen Polen und Belarus ist ein weiterer Flüchtling ums Leben gekommen.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes erlag der aus dem Irak stammende Mann nach seiner Festnahme nahe der Grenze vermutlich einem Herzinfarkt. Sanitäter hätten vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Bereits am Sonntag waren an der Grenze vier Flüchtlinge tot aufgefunden worden.



In den vergangenen Monaten haben tausende Migranten überwiegend aus dem Nahen Osten versucht, von der belarussischen Seite aus nach Polen, Lettland oder Litauen zu gelangen. Brüssel geht davon aus, dass die Flüchtlingsbewegung vom belarussischen Machthaber Lukaschenko gesteuert wird. Polen begann mit der Errichtung eines Stacheldrahtzaunes und hat tausende Soldaten in die Region entsandt. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen werfen Polen sogenannte Pushbacks vor, also die Zurückweisung der Menschen in Richtung Belarus. Da sie dort ebenfalls abgewiesen werden, sollen den Angaben zufolge viele der Menschen hilflos im Grenzgebiet ausharren. Die Regierung in Warschau weist die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.