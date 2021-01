Den dritten Tag in Folge hat es in mehreren polnischen Städten Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts gegeben.

In Warschau blockierten mehrere hundert Menschen eine zentrale Kreuzung. Die Polizei wies die Demonstranten auf die Corona-Schutzmaßnahmen hin und forderte sie auf auseinanderzugehen. Als die Menge versuchte, in Richtung Verfassungsgericht zu marschieren, blockierte die Polizei den Weg. Die Beamten setzten Tränengas ein. Auch in Krakau, Danzig, Breslau und Kattowitz gab es Proteste.



Im Oktober hatte das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Danach gab es wochenlang Demonstrationen. Am Mittwoch wurde die neue Regelung veröffentlicht und trat damit in Kraft.

