Die polnische Armee hat bereits im Oktober 2022 ein Flugabwehrsystem des Typs Patriot getestet (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Dominika Zarzycka)

Allerdings hatte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bereits darauf gepocht, dass die deutschen Flugabwehrsysteme Teil der integrierten Nato-Luftverteidigung sind. Davon, die Waffensysteme einem polnischen Kommando zu unterstellen, war zunächst keine Rede.

Vor zwei Wochen hatte Lambrecht die Verlegung der Patriots nach Polen vorgeschlagen. Blaszczak nahm das Angebot zunächst an. Einen Tag später schlug er jedoch überraschend vor, die deutsche Flugabwehr statt in Polen auf ukrainischem Gebiet zu stationieren. Dies hatte in Berlin für Verstimmung gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.