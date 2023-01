Kampfpanzer für die Ukraine?

Als Produzent muss Deutschland einer Lieferung von Leopard-2-Panzern auch dann zustimmen, wenn andere Länder die Kampfpanzer an die Ukraine weitergeben wollen. (picture alliance / dpa / Jakub Kaczmarczyk)

Nur so könne sich der demokratische Staat Ukraine gegen die russischen Angriffe verteidigen, sagte Levits im Deutschlandfunk. Die europäischen Verbündeten seien sich einig, dass man der Ukraine bei der Verteidigung helfen müsse. Dies sei auch erforderlich für die Sicherheit in Europa. Wenn ein Staat nicht mitmache, dann sei dies ein Problem, betonte Levits . (Das gesamte Interview mit Egils Levits können Sie hier nachlesen .)

SPD-Politiker kritisiert Ton innerhalb der Ampel-Koalition

CDU-Generalsekretär Czaja kritisierte das Zögern von Bundeskanzler Scholz. Wenn weiter keine Klarheit herrsche innerhalb des Verteidigungsbündnisses, koste das Leben auf beiden Seiten, sagte Czaja im ZDF. Als richtigen Schritt bezeichnete er die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den Leopard-Kampfpanzern ebenso wie die Lieferung der Panzer.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Arlt rief zur Mäßigung in der Diskussion über mögliche Leopard-Lieferungen auf. Im Deutschlandfunk (Audio-Link) sprach das Mitglied im Verteidigungsausschuss von einer Verrohung des Tons zwischen den Koalitionspartnern, der so nicht vorkommen sollte.

Arlt verwies darauf, dass eine abgewogene und abgestimmte Politik der richtige Weg sei. Grundsätzlich müsse man sich bei allen Waffen, die geliefert werden sollten, überlegen, wie sie später wieder nachbeschafft werden könnten, damit die Bundeswehr keine Fähigkeiten verliere. Dazu müssten mit der Industrie große Abkommen geschlossen werden, um Produktionskapazitäten zu erhöhen. (Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Johannes Arlt.)

Entscheidung steht laut Pistorius bevor

Bundeskanzler Scholz bekräftigte bei einer Pressekonferenz zum 60. Jubiläum der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags mit dem französischen Präsidenten Macron, dass Deutschland sich bei diesem Thema eng mit seinen Verbündeten abstimmen werde.

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte im ARD-Fernsehen, es werde schon bald eine Entscheidung des Kanzleramtes geben. Es sei völlig klar, dass die Ukraine Panzer brauche. Die entscheidende Frage sei, wer was liefere. Der SPD-Politiker betonte, bei alldem gehe es um die Abwägung der Konsequenzen. Dazu gehörten die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und der Anspruch, nicht Kriegspartei zu werden.

Druck aus Großbritannien

In einem offenen Brief an Verteidigungsminister Pistorius forderten mehrere britische Abgeordnete die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine. Man verstehe die historischen Gründe für die Zurückhaltung, zitiert die Zeitung "Sun" aus dem Schreiben. In diesem Moment äußerster Dringlichkeit bitte man den Minister aber darum, die Position zu überdenken und zuzulassen, dass Leopard-2-Kampfpanzer - sowohl deutsche als auch in Deutschland gebaute - in den nächsten Tagen an die Ukraine geliefert würden.

Koordiniert wurde das Schreiben von dem Labour-Abgeordneten Bryant. Unterschrieben haben die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse sowie Dutzende weitere Abgeordnete.

