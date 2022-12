Reparationen für Kriegsschäden

Ruinen in Warschau 1945 (dpa-Bildfunk / Prasa)

Der Vizeaußenminister und Reparationsbeauftragte der Regierung, Mularczyk, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland habe die Wahl: Entweder es setze sich mit Polen an den Verhandlungstisch, oder Polen werde die Sache in sämtlichen internationalen Foren thematisieren, in den Vereinten Nationen, im Europarat und in der EU. Mularczyk sprach sich für eine internationale Konferenz aus, weil auch andere Länder betroffen seien. Neben Polen fordert Griechenland seit langem Reparationen von Deutschland.

Die Bundesregierung hält die Frage für abgeschlossen und beruft sich auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit, an dem Polen allerdings nicht beteiligt war. Mularczyk hat als Vorsitzender einer Parlamentskommission einen Bericht zu den Kriegsschäden anfertigen lassen. Darin wird eine Summe von 1,3 Billionen Euro genannt.

