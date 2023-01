Polen ist bereit für Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine. (AFP/YURIY DYACHYSHYN)

Nach Angaben eines Regierungssprechers beauftragte Premierminister Sunak Verteidigungsminister Wallace, in den kommenden Wochen mit den Verbündeten zusammenzuarbeiten, um bei der Unterstützung für die Ukraine weiter voranzuschreiten. Dabei gehe es auch um Panzer. Nach Informationen der "Financial Times" steht die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Challenger 2 zur Diskussion.

Für eine Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer an die Ukraine würde Polen die Zustimmung der Bundesregierung benötigen. Die Bundesregierung dämpfte unterdessen Erwartungen, dass sie ihre ablehnende Haltung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern bald ändern könnte. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, er halte das derzeit nicht für sehr wahrscheinlich. Es gebe mit der Lieferung von Schützenpanzern durch Deutschland und die USA bereits einen weiteren Schritt.

Am 20. Januar beraten die westlichen Alliierten erneut darüber, wie sie die Ukraine militärisch unterstützen können.

