Atomare Abschreckung

Die endgültige Entscheidung darüber liege zwar in den USA, sagte Ministerpräsident Morawiecki der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Warschau werde aber nicht die Hände in den Schoß legen, während Russlands Staatschef Putin alle möglichen Bedrohungen eskaliere. Dieser hatte im März die Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus angekündigt. Mit dem Land teilt sich Polen eine fast 420 Kilometer lange Grenze. Die USA haben seit Jahrzehnten Kernwaffen in mehreren europäischen Ländern stationiert, darunter auch Deutschland. Auf dem Fliegerhorst Büchel in der rheinland-pfälzischen Eifel sollen noch bis zu 20 Bomben lagern. Dort sind auch Tornado-Kampfjets stationiert, die sie im Ernstfall einsetzen sollen. Im NATO-Jargon wird das "nukleare Teilhabe" genannt.

Polen ist bislang lediglich an Beratungen darüber beteiligt, etwa in der Nuklearen Planungsgruppe der Allianz, die streng geheim tagt.

