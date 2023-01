Debatte um Kampfpanzer

Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen. (PAP / dpa / Mateusz Marek)

Wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde man mit anderen Ländern eine kleinere Koalition bilden, sagte Morawiecki der polnischen Nachrichtenagentur PAP und äußerte sich ähnlich auch auf Twitter. Diese werde dann auch ohne ein Ja aus Berlin beginnen, Kiew Leopard-Panzer zu überlassen. Man könne nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblute. Das anhaltende Zögern von Bundeskanzler Scholz nannte Morawiecki "inakzeptabel".

Derweil bekräftigte Scholz seine Haltung, dass Deutschland mögliche Panzerlieferungen eng mit seinen Verbündeten abstimmen werde. Bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris sagte er, so wie man in der Vergangenheit vorgegangen sei werde man auch in der Zukunft vorgehen. Auch Macron sagte, dass mögliche Lieferungen gemeinsam beschlossen würden. Zugleich schloss er aber die Lieferung französischer Leclerc-Panzer an Kiew nicht aus.

