Russischer Angriffskrieg

Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen (PAP / dpa / Mateusz Marek)

Ministerpräsident Morawiecki sagte während eines Truppenbesuchs in der Stadt Siedlce, die Ausgaben sollten in diesem Jahr vier Prozent der polnischen Wirtschaftsleistung erreichen. Bisher waren es gut 2,4 Prozent. Polen würde damit nach derzeitigem Stand sogar die USA überholen, die im vergangenen Jahr knapp 3,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgaben.

Polen grenzt an die Ukraine und befürchtet seit dem russischen Überfall auf das Nachbarland vor knapp einem Jahr, ebenfalls angegriffen zu werden. Die Regierung in Warschau bestellte im vergangenen Jahr 250 US-Kampfpanzer vom Typ Abrams und in Südkorea weitere 400 Kampfpanzer sowie mehr als 200 Panzerhaubitzen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.