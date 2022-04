Soldatenfriedhof für die Opfer des Massenmords von Katyn. (imago/stock&people/newspix)

Präsident Duda sagte zur Begründung in Warschau, Völkermord verjähre nicht. Welches Gericht Polen anrufen will, sagte Duda nicht. In Katyn waren im Zweiten Weltkrieg mehrere tausend polnische Offiziere erschossen worden. Erst 1990 erkannte der damalige Präsident Gorbatschow die sowjetische Verantwortung an. Russland leitete Ermittlungen ein, die aber 2004 eingestellt wurden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.