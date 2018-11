Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, hat das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau als getrübt bezeichnet.

Momentan sei es so, dass sich Deutschland über vieles wundere, was in dem Nachbarland vor sich gehe, sagte Woidke dem SWR-Hörfunk. Als Beispiel nannte er die Justizreform der polnischen Regierung. Allerdings müsse Deutschland sich hüten, oberlehrerhaft zu urteilen. Dies komme in Polen nicht gut an.



Bundeskanzlerin Merkel reist heute mit mehreren Kabinettsmitgliedern zu deutsch-polnischen Regierungskonsultationen nach Warschau. Dort wird sie nach einem Empfang mit militärischen Ehren zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Morawiecki zusammentreffen. Auf der Tagesordnung der Regierungskonsultationen stehen bilaterale Kooperationsprojekte, wirtschaftliche und europapolitische Fragen.