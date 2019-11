In Polen haben sich zehntausende Menschen am sogenannten Marsch der Unabhängigkeit beteiligt.

Zu der Kundgebung in Warschau hatten rechtsextreme Gruppen aufgerufen. Mit dem Marsch wird an den 11. November 1918 erinnert, an dem Polen nach mehr als 120 Jahren der Besetzung durch Russland, Preußen und Österreich-Ungarn seine Unabhängigkeit wieder erlangte. Die polnische Regierung beteiligte sich nicht an der Kundgebung.



Parallel zu dem Unabhängigkeitsmarsch gab es zahlreiche weitere Gedenkveranstaltungen.