In Polen sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren.

Nach Angaben der Behörden zogen die Teilnehmer ungeachtet eines Corona bedingten Versammlungsverbots durch Warschau. Auch in Krakau, Breslau und weiteren Städten gab es Proteste. Laut der Polizei kam es zu Vorfällen, bei denen mehrere Menschen festgenommen wurden. Wegen der Corona-Pandemie sind in Polen derzeit Versammlungen mit mehr als fünf Teilnehmern verboten.



Die Proteste dauern seit eineinhalb Wochen an. Auslöser ist ein Urteil des obersten polnischen Gerichts. Dieses hatte ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, das Schwangerschaftsabbrüche im Falle einer schwerwiegenden Fehlbildung des Fötus erlaubt. Damit sind Abtreibungen in Polen nur noch legal, wenn das Leben der Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.