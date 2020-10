In Polen sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren.

Nach Angaben der Behörden zogen die Teilnehmer gestern ungeachtet eines coronabedingten Versammlungsverbots durch Warschau. Es war die bislang größte Demonstration. Auch in Krakau, Breslau und weiteren Städten gab es Proteste. Laut der Polizei kam es zu Vorfällen, bei denen mehrere Menschen festgenommen wurden.



In der vergangenen Woche hatte das Verfassungsgericht in Polen entschieden, dass Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen hat. Das kommt de facto einem Abtreibungsverbot gleich. Polen hat bereits eine der restriktivsten Abtreibungsgesetzgebungen in Europa.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.