Angesichts anhaltend steigender Flüchtlingszahlen weitet Polen seinen Grenzschutz zum Nachbarland Belarus aus und setzt zunehmend das Militär ein.

Derzeit seien knapp 6.000 Soldaten im Einsatz und damit doppelt so viele wie noch am Wochenende, teilte des Verteidigungsministerium in Warschau mit. Die Soldaten unterstützten die Grenzpolizei und versuchten, illegale Übertritte zu verhindern. Allein gestern habe es mehr als sechshundert versuchte illegale Einreisen aus Belarus gegeben. Wegen der Vorgänge hat die polnische Regierung

den Notstand ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.