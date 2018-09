Im Streit um das Oberste Gericht in Polen hat die Staatsführung sieben weitere Juristen zwangsweise in Pension geschickt.

Präsident Duda gab ihren Anträgen auf eine Verlängerung der Amtszeit nicht statt. Nach einem neuen Gesetz, das seit Juli gilt, müssen oberste Richter mit 65 statt mit 70 Jahren in Ruhestand gehen. Wer länger im Amt bleiben will, muss dies beim Präsidenten beantragen. Kritikern zufolge will die Regierungspartei PiS auf diese Weise missliebige Richter loswerden. Gerichtspräsidentin Gersdorf musste bereits kurz nach Inkrafttreten der Neuregelung gehen. Die EU-Kommission kritisierte die staatliche Einflussnahme auf das Justizwesen und mahnte außerdem Verstöße gegen EU-Recht an. Sie leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein.