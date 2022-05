Polen will die umstrittene Disziplinarkammer am Obersten Gericht abschaffen. Unklar ist, ob EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Schtitt ausreicht. (AFP / CHRISTIAN HARTMANN )

Eine Sprecherin sagte in Brüssel, es handele sich um einen Schritt in die richtige Richtung. Es komme aber vor allem auf die Inhalte der am Ende verabschiedeten Rechtsvorschriften an. Diese müssten zwingend mit EU-Recht vereinbar sein.

Das Unterhaus des polnischen Parlaments hatte gestern beschlossen, die Disziplinarkammer abzuschaffen, die Richter oder Staatsanwälte bestrafen und entlassen kann. Die EU-Kommission sieht dadurch die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet. Die Kammer soll durch ein neues Gremium ersetzt werden. Unklar ist, ob damit den Bedenken der EU-Kommission Rechnung getragen wird.

Die Auflösung der Disziplinarkammer gilt als Voraussetzung für die Freigabe europäischer Corona-Hilfsgelder in Milliardenhöhe.

