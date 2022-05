Panzer-Lieferungen

Bundesaußenministerin Baerbock mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau bei einer Pressekonferenz. (dpa/Tobias Schwarz)

Klar sei, dass man gerade schweres Material nicht "per Knopfdruck oder per Fingerschnipsen" liefern könne, sagte Baerbock nach einem Treffen mit Rau in Berlin. Es sei wichtig, dass man im ständigen Austausch miteinander stehe, damit es keine Missverständnisse gebe. Rau sagte laut Übersetzung des Auswärtigen Amts, der Teufel stecke bei dem Thema im Detail. Es gebe den Willen, das Problem zu lösen.

Duda warf Bundesregierung Wortbruch vor

Polens Präsident Duda hatte der Bundesregierung Wortbruch bei einer versprochenen Lieferung von Panzern an sein Land vorgeworfen. Polen habe der Ukraine eine große Zahl von Panzern zur Verfügung gestellt, sagte Duda dem Fernsehsender "Welt". Dadurch habe man das eigene militärische Potenzial geschwächt. Deutschland habe versprochen, in Form eines Ringtauschs für Ersatz zu sorgen. Dieses Versprechen sei nicht erfüllt worden.

Polen hat Panzer des sowjetischen Typs T-72 an die Ukraine geliefert. Warschau hat bereits deutlich gemacht, dass es dafür Ausgleich von Nato-Partnern erwartet, auch aus Berlin.

Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte unterdessen weitere Militärhilfen des Westens. Sein Land benötige insbesondere Mehrfachraketenwerfer und Langstreckenartillerie, erklärte er. Die russische Offensive im Donbass sei eine erbarmungslose Schlacht, die größte auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.