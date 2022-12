Nach Reichsbürger-Razzia

Razzia gegen Reichsbürger-Szene: Die Bundesanwaltschaft hat am 8.12.2022 in mehreren Bundesländern Menschen aus der sogenannten "Reichsbürgerszene" festnehmen lassen - unter ihnen auch eine Richterin und Elite-Soldaten. (pa/dpa/Uli Deck)

In dieser Frage ist die Linie allerdings noch nicht ganz klar. Die FDP hält ein schärferes Waffenrecht nicht für nötig. Fraktionsvize Kuhle argumentierte, es fehle vielmehr an Personal in den Waffenbehörden.

SPD und CDU machen Druck

Der stellvertretende Vorsitzende im Innenausschuss, der SPD-Politiker Castellucci, forderte die Freien Demokraten auf, sich in dieser Frage zu bewegen. Es sei im Sinne aller, dass Extremisten nicht über Waffen verfügten, sagte er im Deutschlandfunk . Hinter diesem Ziel könnten sich alle versammeln, meinte Castellucci. ( Das vollständige Interview zum Lesen als PDF

Die Christdemokraten zeigten sich offen für den Vorschlag. CDU-Generalsekretär Czaja sagte im ZDF, seine Partei würde alle Dinge mittragen, die notwendig seien, um das Land sicherer zu gestalten und eine solche Unterwanderung zu verhindern. Es dürfe in dieser Frage keine Denkverbote geben, betonte Czaja. Es gebe eine enge Verzahnung der AfD mit der Reichsbürger-Bewegung. Alle ehemaligen Abgeordneten der Partei müssten überprüft werden, ob sie weiterhin ohne Kontrolle Zugang zum Bundestag hätten, betonte Czaja.

Ausschüsse des Bundestags beraten in Sondersitzungen

In nicht-öffentlichen Sondersitzungen befassen sich heute der Rechts- und der Innenausschuss des Bundestags mit den mutmaßlichen Terrorplänen der sogenannten Reichsbürger.

Die Unionsfraktion hatte die Sondersitzungen beantragt. Man wolle von den Behörden und von der Regierung wissen, wie konkret die Pläne gewesen seien, sagte der CDU-Rechtspolitiker Krings dem Rundfunk Berlin Brandenburg. Wichtig sei auch, welche Vorkehrungen man treffen müsse. Das fange bei konkreten Maßnahmen im Bundestag an, der offensichtlich von der Verschwörergruppe attackiert werden sollte. Es gehe aber auch um die Frage, ob Gesetze verschärft werden müssten.

Faeser fordert Verschärfung des Waffenrechts

Vergangene Woche waren 25 Personen festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland gebildet haben. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer realen und ernsten Gefahr. Sie hatte am Wochenende eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt.