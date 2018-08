Der frühere Bundestagspräsident Lammert hat für eine überlegte Wortwahl in der Politik geworben.

Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", jeder mit einem öffentlichen Amt müsse sich bewusst sein, dass es einen Unterschied mache, ob er aus diesem Amt heraus über ein Thema spreche oder "am Stammtisch, auf der Baustelle oder im Freundeskreis". Sprachverbote will der heutige Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung aber nicht aufstellen. Wenn Formulierungen von vornherein für unzulässig erklärt würden, lande man bei einer "virtuellen Sprachbehörde".



Eine Mitschuld an verbalen Entgleisungen in der politischen Debatte gab Lammert den Medien. Etwas schlicht Vernünftiges zu sagen, sei beinahe eine Garantie dafür, nicht wahrgenommen zu werden. Es sei eine übermächtige Versuchung, mit Zuspitzungen und Übertreibungen Aufmerksamkeit zu erkaufen.