Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang sagte in Berlin, die Bundestagsabgeordneten müssten so rasch wie möglich über die Hintergründe informiert werden. Langs Amtskollege Nouripour meinte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, es sei sehr bedenklich, das die Panzer gerade jetzt ausfielen. Das Problem zeige, dass es bei der Bundeswehr dringend eine andere Art des Materialmanagements und der Beschaffung geben müsse.

CDU-Generalsekretär Czaja betonte, die Aufklärung der Pannenserie beim "Puma" sei zwar in erster Linie Aufgabe von Verteidigungsministerin Lambrecht. Aber Bundeskanzler Scholz müsse sicherstellen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen gegenüber der NATO gerecht werden könne. Die Schwierigkeiten mit dem Schützenpanzer seien unangenehm und peinlich für Deutschland, sagte Czaja den Fernsehsendern RTL und ntv.

Neben Ressortchefin Lambrecht nehmen an dem Krisentreffen im Verteidigungsministerium Vertreter der Rüstungsindustrie sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, und Heeresinspekteur Mais teil. Gestern war bekannt geworden, dass seit einer Militärübung kein einziger Bundeswehr-"Puma" mehr einsatzfähig sei. Die Schützenpanzer sollten ab Januar eigentlich der Schnellen Eingreiftruppe der NATO zur Verfügung stehen.

Militärexperte Wiegold: "Image der Bundeswehr international angegriffen"

Der Ausfall der "Puma"-Schützenpanzer schadet nach Ansicht des Militärexperten Thomas Wiegold der Reputation der Bundeswehr. Ihr Image sei nun sowohl national als auch international angegriffen, sagte Wiegold im Deutschlandfunk. Den Zeitpunkt der Pannenserie nannte er kritisch. Es bestehe die Gefahr, dass die Bundeswehr ihre Zusagen gegenüber der NATO nicht einhalten könne. Laut Wiegold kann die Reparatur der Fahrzeuge Monate in Anspruch nehmen.

Der "Puma" war erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden. Er löst den älteren Schützenpanzer Marder ab, der inzwischen mehrfach modernisiert wurde und in der Bundeswehr weiterhin im Einsatz ist. Entwickelt wurde der "Puma" von den Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall Landsysteme.

Bundeswehrverband beklagt Unterfinanzierung

Der Bundeswehrverband forderte als Konsequenz aus der Pannenserie einen stärkeren Fokus auf die Landstreitkräfte. Aufgrund der Unterfinanzierung des Verteidigungshaushaltes habe in der Vergangenheit kein Schwerpunkt auf den Rüstungsprojekten des Heeres gelegen, sagte der Vorsitzende Wüstner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies räche sich nun.

