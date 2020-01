Alt-Bundespräsident Gauck hat vor einer Koalition von CDU/CSU mit der Linkspartei gewarnt.

Er würde es vor dem Hintergrund eines möglichen Dammbruchs Richtung AfD nicht für politisch klug halten, wenn es Koalitionen zwischen der Union und der Linkspartei geben würde, sagte er der Deutschen Presseagentur anlässlich seines 80. Geburtstags.



Gaucks Verhältnis zur Linken galt lange als angespannt. Dennoch nahm der ehemalige Bundespräsident bei der Regierungsbildung in Thüringen zeitweise eine Vermittlerrolle zwischen Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei und CDU-Chef Mohring ein. Linke, SPD und Grüne bilden derzeit aus Mangel an Alternativen eine Minderheitenregierung in dem Bundesland.



Als Grund seiner Intervention in Thüringen nannte das frühere Staatsoberhaupt die Sorge vor wachsendem Politikfrust in der Bevölkerung. Wenn er in Thüringen gemeint habe, dass die Union sich bewegen und Regierungsfähigkeit herstellen solle, habe das nicht bedeutet, dass die CDU Teil der Regierung sein müsse. "Sondern dass sie dafür sorgen soll, dass nicht eine Wahlbevölkerung über Monate und vielleicht ein Jahr hinweg schaut, ob sich die gewählten Politiker überhaupt einigen können." Dass die Union mit der AfD zusammengehe, "das geht nun gar nicht", so Gauck weiter.



Gauck, der frühere auch Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war, betonte, dass es in der Linkspartei allerdings einen Wandel zu mehr Pragmatismus und Realismus gegeben habe.