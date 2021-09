Die Stiftung zur Erinnerung an den früheren Bundeskanzler Kohl hat ihre Arbeit aufgenommen.

Das Kuratorium kam in Berlin zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zum Vorsitzenden wurde der einstige Unions-Fraktionschef Kauder gewählt. Kulturstaatssekretärin Grütters sprach mit Blick auf Kohl von einem breiten Wunsch, der Öffentlichkeit das Vermächtnis des Ehrenbürgers Europas umfassend zugänglich zu machen. Geplant ist der Aufbau eines Helmut-Kohl-Zentrums in Berlin, in dem es eine ständige Ausstellung sowie Veranstaltungen geben soll.



Der Bundestag hatte gegen den ausdrücklichen Willen der Witwe des Kanzlers, Maike Kohl-Richter, Anfang Mai die Stiftung beschlossen. Die Einrichtung wird jährlich mit drei Milliarden Euro vom Bund finanziert. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

