95 Prozent - das ist nicht die aktuelle Zustimmungsrate von Kim Jong-un in Nordkorea, sondern die von Markus Söder in Bayern. Die Süddeutsche Zeitung mutmaßt schon, im Freistaat sei neben Corona ein zweiter Erreger im Umlauf: das Söder-Virus. Dieses fränkische Fieber befalle sogar Menschen ohne Vorerkrankungen wie etwa CSU-Mitgliedschaft. Das Söder-Virus äußere sich durch plötzliche Atemnot bei Pressekonferenzen des bayerischen Ministerpräsidenten oder wildes Händeklatschen bei Online-Auftritten des CSU-Chefs.

Nun die wissenschaftliche Sensation: Manche Menschen reagieren auf das fränkische Fieber mit erstaunlichen Immunreaktionen. Armin Laschet zum Beispiel, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bekommt beim Anblick seines bayerischen Amtskollegen und Parteifeindes angeblich Pickel im Gesicht.

Eine schrittweise Rückkehr zur Normalität

Scherz beiseite: Armin Laschet hat eine Expertengruppe einberufen, die Vorschläge für mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen macht. Das ist löblich. Das 15-seitige Fachpapier mit dem Titel "Weg in eine verantwortungsvolle Normalität" steckt voller kluger Ideen. Die Experten, darunter der Virologe Hendrik Streeck, Ex-Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio und Wirtschaftsforscher Michael Hüther, schlagen zum Beispiel vor, die Rückkehr zur Post-Corona-Normalität solle schrittweise forciert werden.

Schulen, Universitäten und der Einzelhandel könnten unter bestimmten Bedingungen früher öffnen als etwa Massenveranstaltungen wie Diskotheken, Messen oder Fußballspiele im Stadion. In der Gastronomie müssten Betreiber stärker auf Abstandsregeln und Schutz-Maßnahmen achten. Insgesamt brauche es in Deutschland ein besseres Corona-Monitoring mit noch mehr Virus-Tests, genauer Rückverfolgung von Infektionsketten und besserer Erreichbarkeit und Kooperation der einzelnen Gesundheitsämter.

Das ist alles richtig und vernünftig, so wie auch das Fazit des Expertenpapiers: wenn alle Voraussetzungen gegeben seien, könne die deutsche Bevölkerung alte und gewohnte Freiheiten langsam und vorsichtig wiedererlangen. Klar sei, so die Forscher, dass es Rückschritte geben werde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde Deutschland im Verlauf dieses oder des kommenden Jahres wiederholt mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen konfrontiert – und müsse dann erneut mit Augenmaß reagieren.

Eines ist sicher: solange es keinen wirksamen Impfschutz gegen Corona gibt, haben wir das Virus an der Backe. Und damit auch bestimmte Einschränkungen unserer gewohnten Freiheiten. Wir sind in Deutschland bisher gut gefahren mit einer vorausschauenden, schnell handelnden und nicht zu laschen Verbots-Politik. Wohin wir auch schauen – Italien, Frankreich, Großbritannien, USA – überall ist das Krisenmanagement langsamer und schlechter gelaufen als hierzulande.

Die Kanzlerin und Physikerin Angela Merkel hat bisher Maß und Mitte und vor allem ein Gespür für Timing gefunden. Deshalb ist der Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet in der Sache nicht falsch, im Timing allerdings unpräzise.

Söder macht nicht alles richtig, aber er macht

Laschet wirkt zu ungeduldig. Da hilft es auch nicht, dass er sich hinter Experten versteckt. Klar, Expertenrat ist immer richtig. Aber in Laschets Fall wirkt es, als wolle der mögliche neue CDU-Chef die diffus spürbare Ungeduld in der Bevölkerung aufnehmen. Gleichzeitig aber hat er zu wenig Vertrauen in seine eigene Überzeugungskraft. Und das ist der Grund, warum es weder in NRW noch in Deutschland bisher ein Laschet-Fieber gibt. Die Wähler merken, ob jemand mutig und zupackend an Probleme herangeht oder nicht.

Da wären wir dann wieder beim "fränkischen Fieber" des Markus Söder. Der macht in dieser Coronakrise nicht alles richtig, aber er macht. Und was er macht, verkauft er gut. Deshalb sehen viele Beobachter im bayerischen Ministerpräsidenten den möglichen Merkel-Nachfolger.

Was Laschet derzeit auch tut – er kommt nicht gegen Söder an. Derzeit fehlt ihm ein Impfstoff gegen das Söder-Virus. Und wenn er nicht schnell eines entwickelt, dann entsteht in seiner eigenen Partei und der gesamten Union möglicherweise bald eine Herden-Immunität – gegen Laschet.

