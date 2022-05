"Erhebliche Defizite". (imago)

Der parlamentarische Geschäftsführer und innenpolitische Sprecher der Grünen in Sachsen-Anhalt, Striegel, spricht in einem konkreten Fall von einem "Anfangsverdacht der Strafvereitelung im Amt" und von "strukturellen Problemen" bei der Polizei. Er forderte von der Landesregierung eine Erklärung, wie sie die mangelnde Strafverfolgung von Hass im Netz angehen will. Der SPD-Abgeordnete Erben stellte nach eigenen Angaben eine parlamentarische Anfrage ans Landessinnenministerium in Magdeburg Und drängt darauf eine rasche Beantwortung.

Der innenpolitische Sprecher der CDU im neugewählten Landtag von Schleswig-Holstein, Kilian, teilte mit, bei den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen setze man gerade eine "Cyberhundertschaft" um. Kilian sieht "erhebliche Defizite" bei der Bearbeitung von Straftaten im Internet. Hamburgs Justizsenatorin Gallina (Grüne) schlug die Einrichtung eines bundesweit einheitlichen Online-Portals vor, um Hatespeech konsequent anzeigen und verfolgen zu können.

Recherche des "ZDF Magazin Royal"

Das ZDF hatte für eine Recherche im vergangenen Herbst in allen 16 Bundesländern dieselben sieben Hass-Botschaften bei einer beliebigen örtlichen Polizeiwache zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen passierte nicht viel. In Sachsen-Anhalt verweigerte die Polizei Magdeburg sogar die Erstattung der Anzeigen, in Sachsen ging eine spurlos verloren, in Bayern wurde geraten, lieber die Meldefunktion der Internet-Plattformen zu nutzen. Nur einzelne Täter wurden ermittelt und angeklagt. Gegen manche Personen, die in einigen Bundesländern schon identifiziert oder sogar verurteilt waren, liefen in anderen Ländern noch die Ermittlungen.

Die Redaktion der Sendung "ZDF Magazin Royale" des Satirikers Jan Böhmermann veröffentlichte die detaillierten Ergebnisse ihrer Recherchen auf der Internetseite tatütata.fail . Im Fall Magdeburg nahm die Polizeiinspektion heute nach eigenen Worten "umgehend Ermittlungen zur Sache auf". Die Bremer Polizei bat in einer Stellungnahme darum, trotzdem weiter Strafanzeigen zu stellen. Man sei bei Hasskriminalität auf die Hilfe und die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Die Erfahrungen der Redaktion werden von anderen bestätigt. Das Vorstandsmitglied der Partei Die Linke, Movassat, führte aus, in seinen zwölf Jahren als Bundestagsabgeordneter sei es bei mehren Anzeigen wegen Hasskommentaren nur in einem Fall zu einer Verurteilung gekommen. Und dafür habe er den Namen und Wohnort des Täters auch noch selbst recherchiert, betonte der Jurist.

"Hateaid" fordert eine bessere Ausbildung und Aufklärung von Polizei und Justiz

Der Kriminalhauptkommissar und ehemalige Vorsitzende der Berufsvereinigung "Polizei Grün", von Dobrowolski, erklärte, Ermittlungen würden mitunter verschleppt und gern von einer Behörde zur nächsten geschoben. "Aus den Augen, aus dem Sinn." Zudem gelten Menschen, die viele Hateposts anzeigten, bei Polizeibehörden oft als "Vielanzeigende", denen pauschal weniger geglaubt werde.

Die Hilfsorganisation "Hateaid" fordert eine bessere Ausbildung und Aufklärung von Polizei und Justiz, damit Betroffene ernst genommen werden. Zudem brauche es mehr Strafverfolgung, mehr Ermittlungsbefugnisse und eine gesamteuropäische Lösung zur Identifizierung von Täter in Täterinnen. "Hateaid" rief dazu auf, Hasskriminalität im Netz stets anzuzeigen, um das Ausmaß der digitalen Gewalt sichtbar zu machen.

"Wichtige Recherche"

Der Digitalexperte der ARD, Dennis Horn, nannte die Ergebnisse des ZDF eine "wichtige Recherche". Ähnlich äußerte sich der Direktor der Denkfabrik beim SZ Institut der Süddeutschen Zeitung, Dirk von Gehlen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.