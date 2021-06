In Schleswig-Holstein wählen die Bürgerinnen und Bürger am 8. Mai kommenden Jahres einen neuen Landtag.

Diesen Termin legte die Landesregierung fest, nachdem alle im Kieler Parlament vertretenen Parteien angehört worden waren. Derzeit regiert in Schleswig-Holstein eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, die von Ministerpräsident Günther angeführt wird.



Landtagswahlen stehen im kommenden Jahr auch in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und im Saarland an.

