Bundeskanzlerin Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch nach Japan abgereist.

In Tokio ist ein Treffen mit Ministerpräsident Abe geplant. Zu den Themen dürften die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags und die Lage in Venezuela zählen. Auch die Schwerpunkte der japanischen G-20-Präsidentschaft in diesem Jahr und die Vorbereitungen für den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer Ende Juni in Osaka dürften Thema sein. Zudem ist ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern geplant. Merkel wird von einer Unternehmerdelegation begleitet. In den Wirtschaftsgesprächen soll es unter anderem um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren gehen.



Am zweiten Tag ihres Besuchs wird die Kanzlerin von Kaiser Akihito empfangen. Dies gilt als besondere Ehre. Auch Kronprinz Naruhito, der seinem Vater im Mai auf den Thron nachfolgt, will Merkel treffen.



Für Japan ist Deutschland der wichtigste Handelspartner in der EU. Für Deutschland wiederum ist Japan - nach China - der zweitgrößte Handelspartner in der Region. In Zeiten von Protektionismus und zunehmendem Nationalismus gilt Merkels Besuch beim engen Partnerland Japan als Signal für eine enge Partnerschaft und den Multilateralismus.