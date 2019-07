Der Politikberater Spreng hält es für vernünftig, dass die CSU zunehmend Themen wie Klima- und Umweltschutz aufgreift.

CSU-Chef Söder sei "ein einsichtiger Politiker, der die Zeichen der Zeit erkannt hat", sagte Spreng im Deutschlandfunk. Er habe gemerkt, dass er mit seinem bisherigen politischen Weg nicht weiterkomme, und daher einen "strategischen Wechsel eingeleitet". Söder hatte zuletzt unter anderem vorgeschlagen, den Klimaschutz im Grundgesetz festzuschreiben und Bahntickets von der Mehrwertsteuer zu befreien. Außerdem setzte er sich für ein Artenschutz-Gesetz in Bayern ein.



Der CSU sei klar geworden, dass ihr Verhalten im Streit mit der CDU über die Flüchtlingspolitik im vergangenen Jahr ein Fehler war, meinte Spreng, der 2002 den damaligen Parteichef und Unions-Kanzlerkandidaten Stoiber im Wahlkampf beriet. Auch viele Experten hätten der CSU gesagt, dass, wer rechts blinke, nur die AfD stärke. Nun änderten sich die Themen. "Die CSU will den Anschluss an die Mitte der Gesellschaft nicht verlieren", so Spreng.