Am Ende eines Wahlkampfes sind die Spitzenpolitiker aller Parteien am Ende ihrer Kräfte – dass sie dennoch nicht sprachlos vor den Kameras und Mikrofonen stehen, verdanken sie guter Vorbereitung, sagt Erik Flügge, Geschäftsführer der Politikberatungsfirma Squirrel & Nuts. Alle Szenarien für den Abend, auch die unwahrscheinlichsten, würden im Vorfeld geplant und formuliert. Dass das am Ende häufig floskelhaft klinge, sei nicht schlimm – es gehe für die Kandidaten nur darum, die richtige Haltung einzunehmen. Man müsse genau den richtigen Ton finden, um die Wählerinnen und Wähler nicht vor den Kopf zu stoßen.