Konferenz in Paris

Der ukrainische Präsident Selenskyi in einer Videoansprache bei der internationalen Hilfskonferenz für sein Land in Paris. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Teresa Suarez)

Macron sagte, die internationale Gemeinschaft werde den Ukrainern dabei helfen, Widerstand zu leisten. Russland handele feige, das Ziel sei es, die Ukraine in diesem Winter in Dunkelheit und Kälte zu stürzen. Bei der Konferenz geht es konkret um den Wiederaufbau der Infrastruktur sowie um die Koordinierung der Unterstützung für den Winter.

Selenskyj: Brauchen mindestens 800 Millionen Euro

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, sein Land benötige mindestens 800 Millionen Euro an Nothilfen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung im Winter zu decken. Deutschland kündigte die Zahlung von weiteren 50 Millionen Euro an. Bundesaußenministerin Baerbock sagte in Paris, die Ukraine brauche aber nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Generatoren, Transformatoren und Kabel.

Unterdessen hat die russische Armee erneut Ziele im Osten und Süden der Ukraine beschossen. Wie die ukrainische Militärführung mitteilte, waren rund 20 Ortschaften in der Nähe der Städte Bachmut und Cherson betroffen. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.