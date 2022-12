Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Rahmen der Konferenz - Standing with the Ukrainia. (IMAGO / photothek / IMAGO / Xander Heinl)

Das erklärte Außenministerin Baerbock auf einer internationalen Hilfskonferenz in Paris. Sie betonte außerdem, dass nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden benötigt würden. Angesichts der Kälte und der beschädigten Infrastruktur brauche die Ukraine technische Ausrüstung. Russlands Staatschef Putin wolle mit seiner Kriegstaktik die Menschen in der Ukraine brechen. Die Bundesregierung engagiere sich für die Versorgung des kriegsgeschädigten Landes mit Wasser und Strom. Zudem gebe es Gespräche mit der Deutschen Bahn darüber, Lokomotiven in die Ukraine zu liefern.

Der ukrainische Präsident Selenskyj, der per Video zugeschaltet war, erklärte, sein Land benötige mindestens 800 Millionen Euro an Nothilfen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung im Winter zu decken. Stromgeneratoren seien inzwischen genauso nötig wie Panzerfahrzeuge und Schutzwesten. An der Konferenz in Paris nehmen Delegationen aus etwa 70 Ländern teil. Dabei soll es schwerpunktmäßig um den Wiederaufbau der von den russischen Invasoren zerstörten zivilen Infrastruktur gehen.

