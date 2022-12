Konferenz in Paris

In Paris beginnt eine internationale Konferenz, bei der über weitere Hilfen für die Ukraine beraten wird. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Dabei geht es konkret um den Wiederaufbau der Infrastruktur sowie um die Koordinierung der Winterhilfe. Die französische Regierung schlägt dafür eine Internetplattform vor, um die internationalen Hilfsangebote besser auf die Bedürfnisse der Ukraine abzustimmen. Für Deutschland nimmt Außenministerin Baerbock an der Konferenz teil.

Angriffe auf rund 20 Ortschaften

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Abend in seiner täglichen Videoansprache, man brauche weitere Ausrüstung, um die Stromversorgung nach russischen Luftangriffen so gut es gehe wieder herzustellen.

Unterdessen hat die russische Armee erneut Ziele im Osten und Süden der Ukraine beschossen. Wie die ukrainische Militärführung mitteilte, waren rund 20 Ortschaften in der Nähe der Städte Bachmut und Cherson betroffen. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.

