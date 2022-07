Steigende Energiepreise

Teures Gas - und auch teurer Strom: Die Preise für Energie steigen in schwindelnde Höhen, befürchten Politik, Wirtschaft und Verbraucher. (Jan-Martin Altgeld )

Bundesjustizminister Buschmann (FDP) beispielsweise hat den Vorstoß von Verbraucherschutzministerin Lemke (Bündnis90/Grüne) zurückgewiesen, Verbraucher angesichts steigender Energiepreise vor Strom- und Gassperren zu schützen. Buschmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, davon profitierten auch Menschen, die die Kosten eigentlich tragen könnten. Er machte deutlich, dass er die geltenden Regeln für ausreichend halte. „Wir haben ein soziales Mietrecht, das die Interessen der Mieter wirksam schützt.“ Es gebe allerdings keinen Anspruch, dass die Wohnung die ganze Zeit auf 30 Grad gehalten werden könne.

Moratorium für Strom- und Gassperren

Die Grünen-Politikerin Lemke hatte für den Fall einer weiteren Zuspitzung der Energiekrise angeregt, Bürgerinnen und Bürger bei Zahlungsverzug vor Strom- und Gassperren zu bewahren. Es müsse einerseits sichergestellt werden, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können, sagte die Verbraucherschutzministerin. "Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit der Rechnung in Verzug ist." Zudem dürften Energieunternehmen Lieferungen an ihre Kunden nur mit dreimonatigem Vorlauf einstellen.

Jahresticket, Tankrabatt und Winter-Wohngeld

Der bayerische Ministerpräsident Söder hat mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Der CSU-Vorsitzende sprach sich in der "Bild am Sonntag" unter anderem für ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland zum Preis von 365 Euro aus. Zudem müsse der sogenannte Tankrabatt über den kompletten Winter verlängert werden. Wenn dann noch ein Winter-Wohngeld für alle Haushalte hinzukäme, würde das den meisten Menschen spürbar helfen, erklärte Söder. Dieses Wohngeld solle auch Rentnerinnen und Rentnern gezahlt werden. Der bayerische Ministerpräsident sprach sich zudem dafür aus, Steuern zu senken und die Bürgerinnen und Bürger bei staatlichen Gebühren zu entlasten.

Kündigungsmoratorium und Entlastung für Arme

Die Grünen plädierten für eine direkte Entlastung der Geringverdiener und Sozialleistungsbezieher. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte mit Blick auf die erwarteten Preissteigerungen beim Heizen, diese Summen seien für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen schlicht nicht darstellbar. Die Grünen-Vorsitzende Lang forderte als "Notfallmaßnahme" ein Kündigungsmoratorium für Mieterinnen und Mieter. "Es geht nicht, dass Menschen wegen der gestiegenen Energiepreise ihre Wohnung verlieren", sagte sie dem Nachrichtenportal t-online. Zugleich bekräftigte sie die Forderung nach einem Aussetzen von Strom- und Gassperren.

Regelsätze von Hartz-IV-Empfängern erhöhen

Auch Arbeitsminister Heil drängt darauf, nur Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu unterstützen. Er bekräftigte sein Ziel, die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger im Zuge der geplanten Einführung des neuen Bürgergeldes zu erhöhen. "Weil die staatlichen Möglichkeiten nicht unendlich sind, geht es um gezielte Entlastungen", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich sehe keinen Spielraum, Menschen mit hohen Einkommen zu entlasten." Für diese seien höhere Preise zwar ärgerlich, aber kein existenzielles Problem.

Faeser (SPD) warnt vor "sozialen Verwerfungen"

Angesichts der steigenden Preise äußerte Bundesinnenministerin Faeser die Sorge vor radikalen Protesten. Die SPD-Politikerin sagte dem "Handelsblatt", es bestehe die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt hätten, die Preise als neues Mobilisierungsthema missbrauchten. Populisten und Extremisten nutzten jede Krise für Angst und Spaltung sowie für Hass und Bedrohungen. Die Sicherheitsbehörden seien darauf allerdings vorbereitet, betonte Faeser.

Sparen in den Kommunen

Die Kommunen rechnen aufgrund steigender Energiepreise mit Mehrkosten von rund 500 Millionen Euro für die Unterkunft von Menschen in der Grundsicherung. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, dem Deutschlandfunk . Viele Bürger könnten die steigenden Nebenkostenabrechnungen nicht alleine tragen. "40 Prozent der Haushalte sind nicht in der Lage, zu sparen. Ich glaube, dass eine Verdreifachung der Energiepreise für viele Haushalte das wirtschaftliche Aus wäre." Dedy hält erste Sparmaßnahmen der Kommunen wegen der drohenden Gas-Mangellage für sinnvoll. Ansetzen könnte man beispielsweise bei der Temperatur von Freibädern oder im übrigen Sport- sowie im Kulturbereich, sagte er. Derzeit gebe es wenige Tabus.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.