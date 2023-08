Vorwürfe wegen antisemitischem Flugblatt

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte in Augsburg, die Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter müssten vollständig ausgeräumt werden. Das Flugblatt sei menschenverachtend, geradezu eklig. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) schrieb : "Wer die Opfer von Auschwitz verhöhnt, darf in unserem Land keine Verantwortung tragen." Auch SPD, Grüne und FDP in Bayern forderten Konsequenzen, sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen. SPD-Fraktionschef von Brunn sagte, das Flugblatt sei Rechtsextremismus der untersten Schublade, das die Millionen Opfer des Holocausts und der Nazi-Diktatur auf das Übelste verunglimpfe.