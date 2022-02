Klimaaktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" bei einer Autobahnblockade (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Throm, sagte der Zeitung "Die Welt", die Bürger müssten vor den Auswirkungen derartiger rechtswidriger Blockaden geschützt und die Taten strafrechtlich geahndet werden. Ähnlich äußerte sich auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Chrupalla. Vertreter anderer Parteien zeigten zwar durchaus Verständnis für die Anliegen der Aktivisten, warnten aber vor der Anwendung von Gewalt.

Die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" blockiert seit Ende Januar immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München. Sie fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Die Polizei stellte wegen der Verkehrsbehinderungen dutzende Strafanzeigen. Künftig will die Gruppe auch Häfen und Flughäfen blockieren.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.