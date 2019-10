Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich hat einen besseren Kommunikationsstil innerhalb der Bundesregierung angemahnt.

Twittern und der Austausch kurzer Textnachrichten würden dem Anspruch solider Politik nicht gerecht, sagte Mützenich der "Funke Mediengruppe". Er sehe eine große Gefahr, dass Stressfaktoren auf diese Weise verstärkt würden. Der SPD-Politiker bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Kritik an Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende hatte ihren Vorschlag für eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt und Außenminister Maas lediglich per SMS informiert.



Mützenich betonte, solche Vorstöße bedürften einer seriösen Arbeit und inhaltlichen Unterfütterung. Er habe selten ein solches inhaltliches und kommunikatives Durcheinander erlebt.