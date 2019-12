Nach Meinung des Politikwissenschaftlers Glees hat die Parlamentswahl erneut gezeigt, wie gespalten die britische Gesellschaft sei.

52 Prozent der Stimmen seien an Parteien gegangen, die für einen Verbleib in der EU geworben hätten, sagte Glees im Dlf. Wegen des Mehrheitswahlrechts bekamen die Konservativen dennoch eine absolute Mehrheit. "Ein Erdrutsch", befand der Politikwissenschaftler. Ein verzweifeltes Volk habe sein Vertrauen in jemanden gesetzt, der das Vertrauen nicht verdient habe. Johnson habe einen Staatsstreich gegen das Parlament geführt.



Glees äußerte große Befürchtungen für den Fall, dass Johnson mit seiner Politik Erfolg habe und Arbeitsplätze geschaffen würden. Dann bestehe "Lebensgefahr für die EU". Die Trumps in Europa seien heute sehr glücklich.