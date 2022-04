Russlands Angriffskrieg

Politikwissenschaftler Johannes Varwick (Imago Images / Viadata)

Statt auf Waffenlieferungen sollte mehr auf diplomatische Lösungen gesetzt werden, sagte er im Deutschlandfunk. Was der Westen gerade mache, sei ein "Ritt auf der Rasierklinge". Grundsätzlich sei es zwar richtig, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen und als Staat zu überleben. Auch müsse sichergestellt werden, dass Russland einen hohen Preis für den Krieg zahle. Die oberste Priorität müsse aber die Vermeidung einer offenen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland sein, forderte Varwick.

Dadurch dass der Westen weiterhin Waffen liefere, trage der Westen mit Verantwortung: "Ohne uns wäre der Krieg entschieden worden". Das Ende des Krieges sei nicht militärisch zu erreichen, denn Moskau habe die Eskalationsdominanz. Es sei eine "abenteuerliche Vorstellung, dass die Russen auf halbem Wege stoppen" würden. Moskaus Ziel sei, die Ostukraine zu beherrschen sowie eine demilitarisierte und neutrale Ukraine einzurichten. Das werde zwar den Konflikt nicht lösen, aber zumindest einfrieren.

Deutschland erlaubt Lieferung von Panzern an die Ukraine

Varwick war zuletzt von der "Bild"-Zeitung unter der Schlagzeile "Über diese deutschen Experten freut sich Putin" publizistisch angegangen worden. Mit Blick auf ihn sowie den Bundeswehrgeneral a. D. Erich Vad und den stellvertretenden Vorsitzenden der "Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP), Rolf Nikel, die sich ähnlich kritisch und mahnend zum Vorgehen des Westens geäußert haben, hieß es weiter: "Bild entlarvt die falschen Freunde der Ukraine!".

Die Bundesregierung hatte gestern die Lieferung von Flugabwehrpanzern des Typs Gepard an die Ukraine genehmigt. Dies sei ein wichtiger Beitrag, um den Luftraum über dem Kriegsland zu sichern, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht nach einem Treffen mit Vertretern aus 40 Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. Damit rückt die Bundesregierung von ihrer bislang ablehnenden Haltung in der Frage der Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet ab.

Domröse begrüßt Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland

Der ehemalige Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse begrüßte die Entscheidung. Ebenfalls im Deutschlandfunk sagte er, der Westen stehe geschlossen und verurteile die Aggressionen Russlands. Im Völkerrecht sei es legitim, dass der Ukraine geholfen werde. Es gehe darum, die dortige Bevölkerung zu schützen und nicht darum, Russland zu besiegen. Daher könnten die Waffenlieferungen nicht als Eintritt in den Krieg bezeichnet werden.

Die Gepard-Panzer waren 2010 von der Bundeswehr außer Dienst gestellt worden und sollen nun vom Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann in einer aufgearbeiteten Version an Kiew geliefert werden. US-Verteidigungsminister Austin kündigte zudem die Gründung einer internationalen Kontaktgruppe zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine an.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.