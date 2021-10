Die CDU muss sich dieser Tage entscheiden. Parteichef Laschet bemüht sich, um eine Regierungsbildung. Sollte das scheitern, dürfte eine personelle und strukturelle Erneuerung der Partei auf der Agenda stehen. Einem Medienbericht zufolge könnte dann Ex-Fraktionschef Merz wieder ins Spiel kommen. Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann hielte das für keine gute Idee.

Innerhalb der CDU dringen immer mehr Parteipolitiker darauf, wichtige Entscheidungen auf eine breitere Basis zu stellen. Sachsen-Anhalts Landesvorsitzender Schulze sagte, es könne für eine Volkspartei nicht der richtige Weg sein, nachts in einer relativ kleinen Gruppe zu entscheiden, wer Kanzlerkandidat der Unionsparteien für den Bundestagswahlkampf werde.



Vielmehr hätte eine breitere Basis für mehr Vertrauen gesorgt. Es müssten andere Wege zur Entscheidungsfindung gefunden werden. Auch Unions-Fraktionsvize Linnemann und Hamburgs CDU-Chef Ploß forderten mehr Mitgliederbeteiligung bei wichtigen Personalien. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Wüst rief seine Partei dazu auf, mehr eigenes Profil zu entwickeln. Man müsse sich wieder zutrauen, dem Zeitgeist nicht nur hinterherzulaufen, sondern ihn auch zu prägen.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Spahn forderte bei einer Neuaufstellung eine größere Rolle für seine Generation. Außerdem regte er in der "Welt am Sonntag" an, künftig auf einem gemeinsamen Parteitag von CDU und CSU über Kanzlerkandidatur und Wahlprogramm zu entscheiden.

Laschet trifft sich mit CDU-Sondierern zu Vorbesprechung

CDU-Chef Laschet kam unterdessen mit Parteikollegen zusammengekommen, um sich auf die anstehenden Sondierungen mit der FDP und den Grünen über die Bildung einer möglichen Jamaika-Koalition abzustimmen. Wie es aus der Partei hieß, wurde Vertraulichkeit über die Inhalte vereinbart. Laschet und die anderen Teilnehmer betraten das Adenauerhaus wortlos. Stellungnahmen soll es nach dem Treffen nicht geben. Die CDU will bei den geplanten Gesprächen mit einem zehnköpfigen Team antreten. Neben Laschet und Generalsekretär Ziemiak sind dabei: Unionsfraktionschef Brinkhaus, die fünf stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Klöckner, Breher, Bouffier, Spahn und Strobl sowie die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, Günther und Haseloff.



Morgen Abend ist ein erstes Treffen mit Vertretern der FDP geplant. Am Dienstag will die Union erstmals auch mit den Grünen über ein Jamaika-Bündnis beraten. Die Grünen präferieren eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP. Ein Bündnis mit Union und FDP wird aber nicht ausgeschlossen.

Politikwissenschaftler von Alemann hält Jamaika-Koalition für äußerst unwahrscheinlich

Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass der CDU-Vorsitzende Laschet noch Bundeskanzler werden kann. Er sagte im Deutschlandfunk, dafür gebe es auch innerhalb der Union zu viel Gegenwind. Eine Jamaika-Koalition ohne Laschet sei ebenfalls unrealistisch, so von Alemann. Das wahrscheinlichste Szenario sei eine rot-grün-gelbe Regierung.



Der Politikwissenschaftler beschrieb den Zustand der CDU als "Hühnerhaufen, der durcheinander rennt, weil gleich mehrere Füchse am Eingang zum Stall drohen." Viele in der Partei seien der Meinung, dass im Wahlkampf sowohl der Kurs als auch die Kampagne und der Kandidat falsch gewesen seien.

Spekulationen über erneute Bewerbung von Friedrich Merz für Parteivorsitz

Mit Blick auf die Spekulationen, wonach der frühere Unionsfraktionschef Merz noch einmal bei einer möglichen Wahl zum CDU-Vorsitz antreten könnte, bezweifelte von Alemann, dass dieser die Partei zurück zum Erfolg führen könnte. Zwar hätte Merz - sollte er antreten - in einem möglichen Mitgliedervotum gute Chancen auf den Parteivorsitz, so der Wissenschaftler. Mit Merz würde die Partei aber weiter nach rechts rücken - die Union habe jedoch bei der Bundestagswahl Stimmen in der Mitte verloren, nicht rechts. Die Zeitung Bild hatte berichtet, Merz würde sich noch einmal um den Vorsitz bewerben wollen, sofernn es darüber einen Mitgliederentscheid gegeben würde. Sollte die Entscheidung erneut auf einem Parteitag von Delegierten getroffen werden, würde er verzichten.



An der Basis genießt Merz, anderes als beim Partei-Establishment nach wie vor viel Unterstützung. Aktuell steht keine Wahl zum Parteivorsitz an. Beobachter rechnen aber damit für den Fall, dass Laschet keine neue Bundesregierung bilden kann. Merz war zweimal vor einem Parteitag bei der Wahl für den Chefposten angetreten. Beim ersten Mal unterlag er Annegret Kramp-Karrenbauer, beim zweiten Mal im Frühjahr Armin Laschet - jeweils sehr knapp.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.



