Neuwahlen oder ein zweites Referendum sind nach Auffassung von Nicolai Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik noch möglich. Es komme darauf an, wie die EU mit dem Verlängerungsantrag von Boris Johnson umgehe, sagte er im Deutschlandfunk.

Niederlage für Johnson im Unterhaus

Großbritanniens Premierminister hatte bei der Europäischen Union eine Brexit-Verschiebung beantragt. Dazu ist er per Gesetz verpflichtet. EU-Ratspräsident Donald Tusk bestätigte am späten Samstagabend den Erhalt des Antrags auf Fristverlängerung. Er werde mit den Staats- und Regierungschefs der EU nun über das weitere Vorgehen beraten. Zuvor hatte Johnson im Unterhaus in London eine weitere Niederlage eingesteckt: Die Abgeordneten vertagten die Entscheidung zu seinem Brexit-Abkommen. Johnson beharrte darauf, sein Land zum 31. Oktober aus der EU zu führen.

Nicolai Ondarza geht davon aus, "dass wir in der nächsten Woche ein paralleles Spiel bekommen werden": Auf der einen Seite werde Boris Johnson in London versuchen, doch noch seinen Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen. Und die EU auf der anderen Seite warte die nächsten Tage in London ab, denn davon hänge ab, wie viel Zeit man Großbritannien gewähre.

(AFP / Tolga Akmen)

Könne Boris Johnson sich mit einer knappen Mehrheit in der kommenden Woche durchsetzen, dann werde die EU eher eine kurze Verlängerung gewähren - eine sogenannte technische Verlängerung, um die Ratifikation des Vertrags umzusetzen. Scheitere er aber wieder oder gebe es ganz neue Änderungsanträge, zum Beispiel für ein zweites Referendum oder für eine Zollunion, dann bräuchte man eben wesentlich sehr viel mehr Zeit.

Nicolai Ondarza glaubt aber nicht, dass sie EU den Verlängerungsantrag ablehnen werden: Denn das würde den No-Deal-Brexit zum 31. Oktober bedeuten und diese Verantwortung wolle in der EU trotz der kritischen Stimmen etwa in Frankreich keiner auf sich nehmen.