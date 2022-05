Extremismus

Jahresbericht zu politisch motivierter Kriminalität (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wie Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, in Berlin bekannt gaben, lag die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr bei 55.048 - im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 23 Prozent. Rund 22.000 Fälle werden dem rechten Spektrum zugeordnet, etwa 10.100 dem linken Spektrum. Deutlich angestiegen sind die Fälle, die politisch nicht eindeutig zuzuordnen sind. Sie werden in der Statistik mit rund 21.300 angegeben, was einen Anstieg um 147 Prozent bedeutet. Dabei handelt es sich unter anderem um Straftaten bei Corona-Protesten oder Wahlveranstaltungen.

