Die CSU-Landesgruppe im Bundestag kommt heute zu ihrer Winterklausur zusammen.

Das Treffen findet wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich im oberbayerischen Kloster Seeon statt - sondern weitgehend digital sowie zum Teil in Berlin. Neben Gästen wie Nato-Generalsekretär Stoltenberg und Bundesbank-Präsident Weidmann wird auch CSU-Chef Söder auf der Veranstaltung sprechen. Es wird erwartet, dass er in seiner Grundsatzrede inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf seiner Partei vorgibt. Zudem will die Landesgruppe Beschlüsse zur Digitalisierung fassen. Dabei geht es unter anderem um eine Mindestbesteuerung für Internetkonzerne.



Das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Normalerweise kommen dazu weit mehr als 1.000 Freie Demokraten in Stuttgart zusammen.

