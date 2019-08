Eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg bemängelt die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, Weyrauch, Versäumnisse an den Schulen.

"Ich habe in den vergangenen Jahren eine Entpolitisierung der Jugendlichen wahrgenommen und auch eine Ängstlichkeit von Lehrern, wie offensiv man in Klassen vorgehen kann, was politische Bildung betrifft", sagte Weyrauch im Dlf. Auch in Bildungsvergleichsstudien sei das Thema nur zweitrangig behandelt worden.



Dass trotzdem aktuell durch die Umweltbewegung "Fridays for Future" viele Jugendliche wieder Interesse an Politik zeigten, sei ein großes Glück und müsse dringend von Seiten der Schulen konstruktiv genutzt werden. Politische Kontroversen seien im Unterricht sehr wichtig und müssten entsprechend praktiziert werden.

Konflikt mit AfD-Landeschef Kalbitz

Den Vorwurf einer "ideologischen Säuberung" durch Lehrer weist Weyrauch entschieden zurück. Brandenburgs AfD-Chef Kalbitz war bei einer Diskussionsrunde im Landtag am Mittwoch mit Schülern aneinander geraten und hatte ihnen vorgeworfen, sie seien verblendet, weil sie an Schulen eine "Dauerrotlichtbestrahlung" bekämen. Darauf entgegnete Weyrauch im Dlf, Lehrer seien auf Grundlage des Grundgesetztes einer offenen Gesellschaft und der demokratischen Grundordnung verpflichtet.



Die Zentrale für politische Bildung unterstützt außerschulische Projekte, indem sie z.B. Vereine und freie Träger berät und finanziell unterstützt. "Voraussetzungen für politische Bildung können nicht erzwungen werden. Wir müssen aber versuchen, sie umfassend und konstruktiv auszufüllen", sagte Weyrauch.